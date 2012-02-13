〔路透专访〕中国上海金交所正探索建立场外市场,考虑延长交易时间(更新版)

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* 正探索在银行间市场创立场外询价市场

* 研究钯金、黄金ETF等创新产品

* 今年考虑延长夜盘交易时间

作者 林琦/黄炜文

路透上海2月13日电---全球黄金现货交易量最大的上海黄金交易所正希望通过创新,进一步壮大.金交所正探索在全国银行间市场设立场外询价交易市场,亦在研究钯金、黄金上市交易基金(ETF)等创新产品.

上海黄金交易所新闻发言人、综合部总经理顾文硕在接受路透专访时表示,为更好满足会员需求,金交所今年亦会考虑延长夜盘交易时间,例如将夜盘交易时间延长一小时.

"我们跟中国外汇交易中心一起合作,研究银行间的(黄金)询价交易市场问题,也就是在我们交易所之外,再搞一个银行间市场."他说.

不过他强调,这个场外市场的建立当前只是处於研究和协商过程中,"怎麽推,什麽时候推,都需要有具体条例和细则."

目前上海金交所采用撮合制交易,单笔交易量往往只有几公斤或几十公斤.若有几百公斤或上吨的单笔黄金交易需求,不仅成交笔数多,而且不能瞬间锁定价格,还容易引起市场波动.而询价市场上由於采用做市商制度,一笔即可成交,大宗交易更为顺利.

他说,在银行间市场设想建立场外黄金市场,主要考虑一些金融机构在这两个市场都是会员,这些机构对黄金交易业务也很熟悉,而且银行间市场只是需要对系统稍做调整,总体而言双方合作应会较顺利.

只是在黄金场外交割方面,还需要有更多考量,他举例指出,例如交割标准和程序,毕竟相当多中小银行仍不是金交所会员.

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心是国内银行间货币市场和债券市场的具体运营者,其人民币市场会员有逾3,700家,包括银行、保险公司、基金公司等.

过去一两年,以天津贵金属交易所为代表的新兴黄金市场,保证金低、采用做市商制度及更便利的24小时交易时间等特点,吸引了不少国内投资者参与交易,这些新兴市场成交量猛增.不过去年底,中国央行等五部委已联合下文确定除上海金交所和上海期交所外,国内不得再设立黄金交易所和中心,已经开业的,要立即停止开办新的业务.[ID:nCT0504673]

由於国内金价受伦敦及纽约等海外市场影响较大,因此开设夜盘对於一些投资者规避风险较为重要,目前金交所周一至周四晚上21:00-隔日2:30交易.顾文硕透露,金交所有意将夜盘收市时间延後至3:30及增加周五的夜盘交易.

**创新主攻黄金ETF**

对於近阶段外界讨论增多的黄金ETF,顾文硕指出,该产品将是金交所今年的主要研究方向.国际上黄金ETF产品的反响不错,而且国内对黄金的关注越来越大,交易额和投资者逐步增加,但黄金的投资产品仍不够丰富.

不过他亦表示,黄金ETF产品目前只是局限於研究阶段,尚没有完整具体的方案."什麽时候推,还有一系列的手续和申报过程."

在上海建设国际金融中心的十二五(2011-2015年)规划中,已提出将在条件成熟後推出黄金ETF品种.目前全球已有数十只黄金ETF产品,近几年其成交相当热络,成为海外投资者投资黄金的主渠道之一,全球最大黄金ETF--SPDR Goldshares(GLD.P)上周五持有黄金数量高达4,111万盎司.

他还指出,至于黄金期权产品,目前国内的金融环境尚不够成熟,贸然推出後风险较大,短期内仍会处於研究阶段.

上海黄金交易所的交易品种包括黄金、铂金和白银,去年该所总交易额为4.44万亿元,同比增长120%;其中黄金现货交易量达7,438.5吨,交易额达2.48万亿元,分别同比增长23%和54%.

上海金交所目前有逾160家会员,包括26家境内金融类会员,主要是银行,以及八家外资金融机构的中国分支机构,包括汇丰中国、渣打中国、澳新银行中国等.(完)