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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 18:24 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近三周高位,受希腊通过撙节议案提振

路透新加坡2月13日电---马来西亚毛棕榈油期货周一升至近三周高位,此前希腊国会通过一项不受欢迎的撙节法案,或帮助该国避免无序违约.

希腊国会通过的这份议案,给急需利好的市场注入些许乐观,并帮助提振包括棕榈油期市在内的金融市场.棕榈油期货今年以来下跌0.2%.

但市场人士亦担心棕榈油需求放缓的前景,尤其是棕榈油正进入产量恢复时期.

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