〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近三周高位,受希腊通过撙节议案提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡2月13日电---马来西亚毛棕榈油期货周一升至近三周高位,此前希腊国会通过一项不受欢迎的撙节法案,或帮助该国避免无序违约.
希腊国会通过的这份议案,给急需利好的市场注入些许乐观,并帮助提振包括棕榈油期市在内的金融市场.棕榈油期货今年以来下跌0.2%.
但市场人士亦担心棕榈油需求放缓的前景,尤其是棕榈油正进入产量恢复时期.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。