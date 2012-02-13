〔东南亚股市〕多数涨幅受限,此前希腊撙节法案获得通过

路透2月13日电---东南亚股市周一多数取得有限的涨幅,此前希腊撙节法案获得通过,投资者选择性买入派息个股及具有强劲获利前景的股票.

市场人士选择买进蓝筹股,例如,东南亚最大的电信公司--新加坡电信(STEL.SI)、印尼PT Astra International Tbk (ASII.JK)、菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS)等上周深跌的股票.

希腊国会通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产,而雅典市中心出现暴动,建筑物起火燃烧,暴力事件也蔓延至其他城市.[ID:nCT0506721]这令市场怀疑该国能否实施获批的减支举措.