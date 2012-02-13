〔东南亚股市〕多数涨幅受限,此前希腊撙节法案获得通过

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月13日电---东南亚股市周一多数取得有限的涨幅,此前希腊撙节法案获得通过,投资者选择性买入派息个股及具有强劲获利前景的股票.
市场人士选择买进蓝筹股,例如,东南亚最大的电信公司--新加坡电信(STEL.SI)、印尼PT Astra International Tbk (ASII.JK)、菲律宾长途电话公司(PLDT)(TEL.PS)等上周深跌的股票.
希腊国会通过极度不受欢迎的撙节法案,以确保取得欧盟/国际货币基金组织(IMF)的第二批援助,避免国家破产,而雅典市中心出现暴动,建筑物起火燃烧,暴力事件也蔓延至其他城市.[ID:nCT0506721]这令市场怀疑该国能否实施获批的减支举措.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。