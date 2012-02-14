(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,银行买票调控资金落点至月底前

* 短率大致平稳

* 银行调控资金落点至月底之前

记者 高洁如

路透台北2月13日电---台湾银行间短期利率周一大致平稳.由於央行存单今日到期金额高达5,700多亿台币,为平衡每日的资金落点,今日央行减少冲销例行存单的力道,改以隔夜存单收受为主.银行也表示,本周将微调资金落点至月底之前,以因应届时偏少的存单到期.

多家银行表示,由於今日存单到期额高,但央行收受例行性三种天期的存单金额偏少,因此将资金挪至短票市场,以多购买月底之前到期的短票,来调控旬内资金的落点.

"今天央行收的不多,我们多买了一些短票,主要是月底前到期的."一本地银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.398%,上日在0.397%;区间在0.299-0.720%,上日也在0.299-0.720%.

2-7天拆款利率在0.392-0.730%,同上日.

**短票利率亦稳於区间**

短票方面,交易商指出,由於下半月银行的央行存单到期较少,因此对月内落点的存单买气很好.此外,短期拆款市场利率水位也一直偏低,显见短拆盛行,票券商不缺资金之下,短票利率持稳於近期偏低的水位.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同.大型银行在市场资金充裕之下进场买超少量短票,票券商的"友情价"在0.85%和0.87%.

今日央行存单到期金额共5,789.5亿台币,央行共发行4,989.5亿,存单发行余额减少800亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,除周一之外,本周余日存单到期金额为:周二154亿,周三3,144亿,周四954.5亿,及周五1,683亿.

拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为173亿台币,累计超额准备为1,565亿台币,加计前期1%的超额准备为2,785亿台币.

**RP利率未变**

公债同业附买回(RP)周一未变,今日有350亿台币的公债交割,盘初虽见寿险自投信赎回基金,但盘中即有申购款及寿险余钱陆续注入,交易商有资金缺口不难弥平.

资金调度人士表示,公债交割为本周最大的紧缩因子,由於寿险与交易商多预先做好资金配置,对市况影响不大,甚至还见投信多钱持续在场上找券,但标的仍以非公债类为主.他们预估,本周利率可望持稳於既有区间,并将持续关注央行的冲销态度.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

另外,周三有远东新(1402.TW)公司债交割,金额为60亿台币.交易商表示,因金额较小,料影响有限.(完)