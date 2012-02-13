〔伦敦美债〕公债价格下跌,希腊通过撙节协议打压避险资产

路透伦敦2月13日电---美国公债价格周一在欧洲市场下跌,此前希腊政治领导人通过了严苛的撙节措施,以获取外部援助,这打压了对避险资产的需求.

公债市场逆转上周五的升势,当时投资者担心投票结果,转向避险资产.

市场参与者表示,今日公债价格还有进一步下滑的空间,但对於希腊实施改革情况的担忧以及欧元区其它国家的问题,尤其是葡萄牙的问题,仍支撑公债需求.

Monument Securities策略师Marc Ostwald说:"昨日的投票远不能降低希腊的风险,更别提欧元区其它国家的问题了..."

美债期货TYv1下跌12/32至131-01/64.指标10年期公债收益率US10YT=RR从上周五的1.97%升至2%,30年期公债收益率US30YT=RR报3.16%.

一位交易员说,10年券收益率本周或重新测试2012年高位约2.10%.

目前市场焦点转向了美国总统奥巴马2013年预算提案以及本周的一系列经济数据,包括零售销售、通胀率和工业生产数据.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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