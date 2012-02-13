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货币新闻 | 2012年 2月 13日 星期一 19:55 BJT

〔欧洲政经〕希腊无序违约将给希腊社会造成灾难性後果--欧盟雷恩

路透布鲁塞尔2月13日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周一表示,希腊必须要避免无序债务违约,否则将面临"灾难性後果",暗示欧元区财长准备在本周同意向雅典提供第二笔救助资金.

"希腊无序违约将是严重得多的结果,将对希腊社会造成灾难性的影响,"雷恩在一新闻发布会上说,他警告若希腊不能获得更多紧急资金,由此带来的後续效应将席卷欧洲其它的地区.

他预计希腊政府将提出进一步削减3.25亿欧元预算,以满足欧元区财长的要求.欧元区财长将在周三召开会议.他还预计希腊政治领导人将支持该项协议.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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