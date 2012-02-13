〔欧洲政经〕希腊无序违约将给希腊社会造成灾难性後果--欧盟雷恩

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔2月13日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周一表示,希腊必须要避免无序债务违约,否则将面临"灾难性後果",暗示欧元区财长准备在本周同意向雅典提供第二笔救助资金.
"希腊无序违约将是严重得多的结果,将对希腊社会造成灾难性的影响,"雷恩在一新闻发布会上说,他警告若希腊不能获得更多紧急资金,由此带来的後续效应将席卷欧洲其它的地区.
他预计希腊政府将提出进一步削减3.25亿欧元预算,以满足欧元区财长的要求.欧元区财长将在周三召开会议.他还预计希腊政治领导人将支持该项协议.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。