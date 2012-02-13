〔全球经济〕OECD的12月领先指标上升0.2点至100.4,经济前景稍有改善

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透巴黎2月13日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一公布的一项领先指标显示,国际经济前景展现出初步的改善迹象,趋势转变现象从美国和日本扩展至其它发达国家.
欧元区经济图景好坏参半,七个国家目前"增长动能呈现正面变化",但整体领先指标稍稍下降.
OECD称,12月该组织整体领先指标"出现正面变化,主要受美国和日本的推动,但许多其它发达国家也开始出现类似的迹象."
就OECD整体而言,12月领先指标上升0.2点至100.4,高於长期均值100.
OECD称,印度和俄罗斯显露出改善的迹象,而此前一两个月日本和美国出现的鼓舞人心的迹象被确认.
美国领先指标连续第三个月上升,12月上升0.7点至102.0.日本12月领先指标上升0.2点至101.9.
印度12月领先指标上升0.6点至95.6.不过中国12月领先指标则下降0.5点至99.3.巴西则下降0.1点至93.7.欧元区下降0.1点至98.3.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。