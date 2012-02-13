〔国际油市〕亚洲柴油和航煤价格下滑,因需求不振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡2月13日电---亚洲柴油和航煤价格本周开局低迷,因亚洲和欧洲对这些油品的需求仍不高.
路透数据显示,3月柴油裂解价差下跌0.20美元至逾三周低点每桶17.51美元.航煤裂解价差跌破每桶17美元,为12月28日以来首次.
随着天气预报称欧洲天气或转暖,交易员表示亚洲柴油和航煤价格下跌,因这将扼杀套利机会.
含硫为10ppm的柴油的升水连续第二日下滑,周一下跌0.1-0.20美元,分别至每桶1.75和2.45美元.
与此同时埃及和乌拉圭的需求持稳,两国均进行了进口招标.
行业消息人士周一称,埃及国有公司Egyptian General Petroleum Corp (EGPC)正在现货市场上求购另外两艘柴油船货,上月末已购买了四艘船货.
消息人士称,乌拉圭国有能源公司Ancap正在求购最多30,000立方米或189,000桶柴油,但进口原因不祥.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 131.62 132.02 131.82 131.32 0.50 0.38
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.05 133.45 133.25 132.96 0.29 0.22
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.02 134.42 134.22 134.06 0.16 0.12
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.52 134.92 134.72 134.66 0.06 0.04
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 133.25 133.00 0.25 0.19
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.79 132.45 0.34 0.26 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。