〔国际油市〕亚洲柴油和航煤价格下滑,因需求不振

路透新加坡2月13日电---亚洲柴油和航煤价格本周开局低迷,因亚洲和欧洲对这些油品的需求仍不高.

路透数据显示,3月柴油裂解价差下跌0.20美元至逾三周低点每桶17.51美元.航煤裂解价差跌破每桶17美元,为12月28日以来首次.

随着天气预报称欧洲天气或转暖,交易员表示亚洲柴油和航煤价格下跌,因这将扼杀套利机会.

含硫为10ppm的柴油的升水连续第二日下滑,周一下跌0.1-0.20美元,分别至每桶1.75和2.45美元.

与此同时埃及和乌拉圭的需求持稳,两国均进行了进口招标.

行业消息人士周一称,埃及国有公司Egyptian General Petroleum Corp (EGPC)正在现货市场上求购另外两艘柴油船货,上月末已购买了四艘船货.

消息人士称,乌拉圭国有能源公司Ancap正在求购最多30,000立方米或189,000桶柴油,但进口原因不祥.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 131.62 132.02 131.82 131.32 0.50 0.38

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.05 133.45 133.25 132.96 0.29 0.22

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.02 134.42 134.22 134.06 0.16 0.12

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.52 134.92 134.72 134.66 0.06 0.04

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 133.25 133.00 0.25 0.19

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 132.79 132.45 0.34 0.26 (完)