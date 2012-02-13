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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 20:38 BJT

〔国际油市〕印度IOC可能在2013财年与伊朗续签原油协议

路透新德里2月13日电---国营的印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)是印度最大的原油精制与销售公司.该公司董事长表示,可能与伊朗续签一项年度协议,在2013年4月开始的财年购买150万吨原油.

印度是伊朗的第二大原油客户,仅次于中国,每年从伊朗进口的原油占其需求的12%,价值约120亿美元.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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