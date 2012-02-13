〔国际油市〕印度IOC可能在2013财年与伊朗续签原油协议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新德里2月13日电---国营的印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)(IOC.NS)是印度最大的原油精制与销售公司.该公司董事长表示,可能与伊朗续签一项年度协议,在2013年4月开始的财年购买150万吨原油.
印度是伊朗的第二大原油客户,仅次于中国,每年从伊朗进口的原油占其需求的12%,价值约120亿美元.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。