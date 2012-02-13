(重发)〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,3月/4月跨月价差区间波动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(重发以调整格式)
路透新加坡2月13日电---亚洲燃料油市场周一连续第二日持稳,清淡的交投反映出市场缺乏明晰的走向,供给创纪录高位而需求亦很强劲.
3月/4月跨月价差连续第七日成区间波动态势,收报每吨7.13美元,跌幅为0.25美元.成交不足100,000吨.
一位在新加坡的亚洲交易员说:"似乎参与者将当前市场的平衡当作喘息的机会,之前三四个月都赚疯了."
"本月和下月流入量巨大,与此同时中国和日本的需求强劲,在当前逆价差8.00-9.00美元的水平上,市场似乎非常平衡."
新加坡1月船用燃料油销售虽然较前月下降3.6%,但仍高於平均水准,达到370万吨.
中国和日本需求持续强劲.中国需要购买直馏燃料油作为提炼原料,日本则因冬季严寒和核电厂停运导致电力不足而需购买低硫燃料油.
3月燃料油裂解价走阔0.48美元至贴水3.53美元,4月裂解价差走弱0.42美元,报每桶贴水4.07美元.
180-cst燃料油小跌1.85美元至每吨738.15美元;380-cst品级燃料油小跌2.55美元至726.25美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 738.00 738.30 738.15 740.00 -1.85 -0.25
现货380CST燃料油 FO380-SIN 726.00 726.50 726.25 728.80 -2.55 -0.35
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 738.00 740.00 739.00 745.00 -6.00 -0.81
380CST船用燃料油升水 12.00 13.50 12.75 16.20 -3.45
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF8.75 9.00 8.88 9.75 -0.88 -8.97
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF7.75 8.25 8.00 9.15 -1.15 -12.57 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。