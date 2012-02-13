(重发)〔国际油市〕亚洲燃料油市场持稳,3月/4月跨月价差区间波动

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路透新加坡2月13日电---亚洲燃料油市场周一连续第二日持稳,清淡的交投反映出市场缺乏明晰的走向,供给创纪录高位而需求亦很强劲.

3月/4月跨月价差连续第七日成区间波动态势,收报每吨7.13美元,跌幅为0.25美元.成交不足100,000吨.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"似乎参与者将当前市场的平衡当作喘息的机会,之前三四个月都赚疯了."

"本月和下月流入量巨大,与此同时中国和日本的需求强劲,在当前逆价差8.00-9.00美元的水平上,市场似乎非常平衡."

新加坡1月船用燃料油销售虽然较前月下降3.6%,但仍高於平均水准,达到370万吨.

中国和日本需求持续强劲.中国需要购买直馏燃料油作为提炼原料,日本则因冬季严寒和核电厂停运导致电力不足而需购买低硫燃料油.

3月燃料油裂解价走阔0.48美元至贴水3.53美元,4月裂解价差走弱0.42美元,报每桶贴水4.07美元.

180-cst燃料油小跌1.85美元至每吨738.15美元;380-cst品级燃料油小跌2.55美元至726.25美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 738.00 738.30 738.15 740.00 -1.85 -0.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN 726.00 726.50 726.25 728.80 -2.55 -0.35

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 738.00 740.00 739.00 745.00 -6.00 -0.81

380CST船用燃料油升水 12.00 13.50 12.75 16.20 -3.45

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF8.75 9.00 8.88 9.75 -0.88 -8.97

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF7.75 8.25 8.00 9.15 -1.15 -12.57 (完)