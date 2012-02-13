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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 21:31 BJT

更正:〔国际油市〕亚洲石脑油价格与裂解价差均触及九个月高位,因船货有限

(因英文原文有误,内文倒数第三段石脑油裂解价差应为"上涨6.05美元",非"13.97美元")

路透新加坡2月13日电---亚洲石脑油价格与裂解价差周一双双触及九个月高位,而3月下半月和4月下半月升水徘徊在25个月高点,因市场上的船货有限.

韩国湖南石油化学通过招标求购75,000吨3月下半月至4月上半月抵达的石脑油.

据闻卖方报价(运费加成本)较日本现货报价高出20.00美元,而且湖南石油化学可能已经以每吨约20.00美元升水购入了一些石脑油,这是韩国自去年5月以来支付的最高现货升水.

汽油裂解价差处於一周半高位,东南亚需求强劲.

日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨9.50美元至每吨1,048.00美元,为去年5月11日以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨6.05美元至每吨升水161.05美元,创下去年5月11日以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.20美元,至每桶15.72美元,为上周三以来最低.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.39美元至每桶11.74美元,为2月1日来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1047.50/1048.50 1038.50 +9.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 114.23/114.33 113.23 +1.05

97号现货汽油GL97-SIN 134.58/134.68 133.20 +1.43

95号现货汽油GL95-SIN 131.85/131.95 131.75 +0.15

92号现货汽油GL92-SIN 129.10/129.20 128.00 +1.15

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF15.67/15.77 15.92 -0.20 (完)

--编译 张涛;审校 王洋

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