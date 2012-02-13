更正:〔国际油市〕亚洲石脑油价格与裂解价差均触及九个月高位,因船货有限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(因英文原文有误,内文倒数第三段石脑油裂解价差应为"上涨6.05美元",非"13.97美元")
路透新加坡2月13日电---亚洲石脑油价格与裂解价差周一双双触及九个月高位,而3月下半月和4月下半月升水徘徊在25个月高点,因市场上的船货有限.
韩国湖南石油化学通过招标求购75,000吨3月下半月至4月上半月抵达的石脑油.
据闻卖方报价(运费加成本)较日本现货报价高出20.00美元,而且湖南石油化学可能已经以每吨约20.00美元升水购入了一些石脑油,这是韩国自去年5月以来支付的最高现货升水.
汽油裂解价差处於一周半高位,东南亚需求强劲.
日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨9.50美元至每吨1,048.00美元,为去年5月11日以来最高.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨6.05美元至每吨升水161.05美元,创下去年5月11日以来最高.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.20美元,至每桶15.72美元,为上周三以来最低.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.39美元至每桶11.74美元,为2月1日来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 1047.50/1048.50 1038.50 +9.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 114.23/114.33 113.23 +1.05
97号现货汽油GL97-SIN 134.58/134.68 133.20 +1.43
95号现货汽油GL95-SIN 131.85/131.95 131.75 +0.15
92号现货汽油GL92-SIN 129.10/129.20 128.00 +1.15
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF15.67/15.77 15.92 -0.20 (完)
--编译 张涛;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。