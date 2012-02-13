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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 22:40 BJT

〔美国热股〕苹果盘初上涨,此前要求禁售三星电子新款手机

路透2月13日电---苹果(AAPL.O)加强了同三星电子(005930.KS)之间在全球范围日益加剧的专利战,瞄准後者采用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)软件的最新机型,此举可能影响其他安卓手机制造商.[ID:nCN1385070].

苹果已经要求加州联邦法院禁止三星电子销售新款Galaxy Nexus智能手机.

苹果周一盘初上涨2.03%,报503.70美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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