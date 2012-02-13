版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 22:48 BJT

〔美国热股〕通用汽车盘初上涨,因上海通用拟在武汉投资70亿元建厂

路透2月13日电---中国湖北省环保厅日前发布的建设项目拟批准公示显示,通用汽车(GM.N)在中国的合资企业上海通用汽车有限公司将投资70亿元人民币,在武汉建设乘用车项目.[ID:nCN1383750]

通用汽车周一盘初涨1.14%,报25.79美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐