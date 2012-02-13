〔美国热股〕Nordic American上扬,之前公布不佳财报但称仍将发放股息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因技术性卖盘和全球供应充裕

CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。