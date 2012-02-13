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市场报道 | 2012年 2月 13日 星期一 22:45 BJT

〔美国股市〕高开,受希腊国会批准财政改革方案提振

路透纽约2月13日电---美国股市周一高开,标准普尔500指数势将从今年最大单日跌幅中反弹,此前希腊国会批准了获得最新国际抒困资金所需的严苛财政改革方案.

道琼工业指数.DJI盘初上涨61.76点,或0.48%,至12,862.99点,标准普尔500指数.SPX涨8.65点,或0.64%,至1,351.29点,Nasdaq指数.IXIC上扬23.57点,或0.81%,至2,927.45点.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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