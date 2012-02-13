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亚洲 | 2012年 2月 13日 星期一 23:27 BJT

〔美国热股〕英伟达上涨,因宏达电和LG电子可能选用该公司的处理器

路透2月13日电---FBR Capital Markets & Co将英伟达(Nvidia)(NVDA.O)评级上调至"表现优於大盘",因宏达电(2498.TW)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)可能选用英伟达的Tegra 3处理器,而非高通(QCOM.O)的产品.

英伟达周一早盘上涨0.28%,报15.95美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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