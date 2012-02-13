〔USDA报告〕2月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透2月13日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 02/09/12 02/02/12 02/02/12 02/10/11
初值 修正值 前值
小麦 16,502 17,072 14,505 24,868
燕麦 0 12 12 0
大麦 76 60 60 8
玉米 29,016 40,438 39,389 27,578
高粱 507 573 573 722
大豆 38,572 37,535 37,292 35,737
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 690,467 811,639
燕麦 400 65
大麦 5,690 4,517
玉米 5,766 4,525
高粱 33,323 61,338
大豆 794,419 1,059,639
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。