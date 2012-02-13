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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 00:03 BJT

〔USDA报告〕2月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月13日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 02/09/12 02/02/12 02/02/12 02/10/11

初值 修正值 前值

小麦 16,502 17,072 14,505 24,868

燕麦 0 12 12 0

大麦 76 60 60 8

玉米 29,016 40,438 39,389 27,578

高粱 507 573 573 722

大豆 38,572 37,535 37,292 35,737

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 690,467 811,639

燕麦 400 65

大麦 5,690 4,517

玉米 5,766 4,525

高粱 33,323 61,338

大豆 794,419 1,059,639

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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