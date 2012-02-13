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债券 | 2012年 2月 14日 星期二 00:40 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.095%,投标倍数为4.31

路透华盛顿2月13日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.095

中值 0.085

低值 0.070

投资 0.097

价格 99.975986

高值得标比率 88.57%

投标倍数 4.31

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 33,000,423,100

总投标 142,390,563,100

竞争性投标得标 32,034,284,000

非竞争性投标得标 766,139,100

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/02/16

到期日 2012/05/17

CUSIP码 9127955N7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 洪曦;审校 于春红

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