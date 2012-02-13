〔欧元债市〕欧元区二线国家公债上涨,但希腊忧虑仍挥之不去

路透伦敦2月13日电---欧元区二线国家公债周一上涨,此前希腊通过了撙节措施,更接近获得新的救助资金,但人们对希腊执行措施的能力表示怀疑,使德国公债收益率跌至2%以下.

最近几周市场人气摇摆不定,因希腊各政党努力就国际货币基金组织(IMF)和欧盟要求的改革达成一致,以换取1,300亿欧元的第二批救助资金.

欧元区财长本周三将举行会议签署救助方案,但他们将希望希腊解释今年如何削减3.25亿欧元预算,才会批准该救助方案.

惴惴不安的投资者怀疑希腊执行改革的能力,这可能将抑制欧元区二线国家公债涨势,本周意大利和西班牙进行公债标售是打压市场的另一因素.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB当日跌8个基点,至5.56%,今年以来已下挫逾150个基点,西班牙10年期公债收益率尾盘报5.27%,两者较为接近.

债市的紧张气氛因德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB在接近2%心理关口後快速下跌而凸现.尾盘时报1.92%,从当日高位1.986%回落.

意大利短期公债收益率进一步下跌,因该国周一标售了120亿欧元公债.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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