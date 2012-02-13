〔欧洲汇市〕英镑兑美元因希腊通过撙节计划而上涨,警惕英央行风险

* 英镑兑美元走强,因希腊通过撙节计划

* 欧元兑英镑持稳,担忧希腊协议实施情况

* 英国央行周三发表通胀报告前,投资者保持谨慎

路透伦敦2月13日电---英镑兑美元周一上涨,得益於风险胃纳持续升温,此前希腊国会批准一项撙节法案,令希腊朝着获得第二批援助和避免无序违约更接近了一步.

但如果围绕希腊能否应对更多撙节措施的疑虑导致冒险情绪推动的涨幅消退,英镑可能回吐这些涨幅.隔夜在雅典的暴力抗议活动导致希腊政治家恐怕难以实施改革的担忧加剧.

英镑兑美元GBP=D4最新升0.3%,至1.5784美元,从日高1.5827滑落,但仍受到风险胃纳改善的提振,冒险情绪回升也推升欧元,风险货币和股市.

英镑上涨的技术阻力位料在2月8日高位1.5929和200日移动均线切入位1.5928附近.

"英镑未来走势将更多取决於全球风险胃纳,而不是英国发生的一切,"法国兴业银行汇市策略师Kit Juckes说.

"英镑仍是可替代欧元的避险货币,也是美元疲弱的受益者之一."

欧元兑英镑EURGBP=D4持平,报0.8372英镑,距离上周五高位0.8406英镑不远.仅略高於1月末高位0.8409英镑,後者是欧元兑英镑自去年12月底以来的最高水准.

英国央行将於周三公布通胀报告,有望为英央行实施更多放宽货币举措的可能性提供线索,英镑在周三前料将承压.

摩根士丹利分析师告诉客户,鉴於英国央行或将实施进一步量化宽松措施,且英国拥有欧元区的巨大风险敞口,建议在英镑兑美元升向1.5960时逢高卖出,目标位1.5460.

周二出炉的英国消费者物价指数(CPI)数据也将成为关键因素,预料将显示英国1月物价压力进一步下滑.通胀较低将使得英国央行的决策者更容易为进一步放松货币政策找到理由,他们的预测已显示,英国物价正从去年触及的高位急剧回落.

英国工业联盟(CBI)周一称,今年下半年英国经济增长将升温,使英国央行不太可能为经济再度挹注资金.[ID:nCT0506761]

与CBI看法相左的是,英国央行上周四宣布追加量化宽松後开展的路透调查预测,英央行会在5月份再追加量化宽松政策一次.[ID:nCT0506365](完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]