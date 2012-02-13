〔欧洲股市〕缩量收升,但料涨势将逐渐消失

* FTSEurofirst 300指数收高0.7%

* Cable & Wireless Worldwide成交放量

* 料股市升势受限,投资者为股市下跌做准备

路透伦敦2月13日电---欧洲股市周一缩量上涨,升势看似逐渐削弱,因交易商说作空者开始为股市下跌作准备.

Cable & Wireless Worldwide CWP.L表现出色,股价暴涨44.5%,成交量为其90天均值的约10倍,此前沃达丰(Vodafone)(VOD.L)称考虑出价收购该公司.

不过更广泛市场升幅料受限,因希腊雅典发生反对最新一轮撙节措施的暴力事件,为周三欧元区财长会议蒙上阴霾.

银行股缩减早盘升幅,STOXX欧洲600银行指数.SX7P收升0.5%,早盘一度扬升逾1%.

"很显然今天上午市场因希腊而上涨,不过(人们)还是有一些怀疑."ETX Capital交易部主管Joe Rundle称."成交清淡,人们寻求趁上扬的契机获利了结."

"当动乱和撙节措施占据了头条消息位置的时候,这对於经济的信心并不是好事.这令人们减少实际支出,并打击消费者信心."

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%,报1,071.63点,成交量仅为90天均值的69.2%.

英国富时100指数.FTSE收升0.91%,报5,905.70点;德国股市DAX指数.GDAXI上升0.68%,报6,738.47点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.34%,报3,384.55点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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