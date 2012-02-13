〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货放量收涨,因美元下跌且巴西天气不利於作物

路透2月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,因美元下跌鼓励投资者买入谷物和原油等风险资产,同时巴西不利於作物的天气提供进一步支持.

临近收盘时停损买单被触发,因3月大豆合约Sc1突破了每蒲式耳12.50美元的阻力位,并攀升至12.54美元,後者为2011年10月19日以来的最高点.

大豆期货成交放量,成交量较30日均值高约45%.

美元下滑,此前希腊国会批准严苛的金融改革方案以确保国际救助资金,不过该国政府仍面临让欧元区相信其将遵守方案条款的压力.

交易商称本周稍晚巴西南部将迎来较严重的干热天气.此外,上周末和本周巴西北部天气转为潮湿,放慢大豆收获进程--MDA EarthSat Weather.

美国农业部(USDA)确认出售了12万吨美国大豆,将在2012/13年付运,目的地不详.

中国国家副主席习近平本周到访美国大豆主要产地爱荷华州期间,交易商预计可能会签署美国大豆购买协议.此次访问显示出中美加强农业贸易关系的可能性.

美国农业部公布2012年大豆种植面积预估为7,400万英亩,低於2011年的7,500万英亩,且低於上周一份路透调查预计的7,530万英亩.

交易商正在等待全国油籽加工商协会(National Oilseed Processors Association)周二将公布的美国大豆压榨数据.

CBOT-3月大豆期货Sc1大涨25-1/4美分,报每蒲式耳12.54-1/4美元.

3月豆粕合约SMc1收高10.5美元,报每短吨330.5美元.

3月豆油合约BOc1收高0.49美分,报每磅53.02美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆275,864口,豆油120,366口和豆粕81,445口.

以下为CBOT农产品期货在2053GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 639.50 7.75 1.2% -1.1%

CBOT大豆Sc1 1252.00 23.00 1.9% 4.5%

CBOT豆粕SMc1 330.50 10.50 3.3% 6.8%

CBOT豆油BOc1 53.05 0.52 1.0% 1.8%

CBOT小麦Wc1 641.25 11.25 1.8% -1.8%

CBOT稻米RRc1 1413.50 42.00 3.1% -3.2%

EU小麦BL2H2 206.25 -4.25 -2.0% 1.9%

原油期货CLc1 100.64 1.98 2.0% 1.8%

道琼工业指数.DJI 12,868 67 0.5% 5.3%

现货金XAU= 1722.60 2.90 0.2% 10.2%

欧元/美元EUR= 1.3193 -0.0015 -0.1% 1.9%

美元指数.DXY 78.9820 -0.1260 -0.2% -1.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 729 14 2.0% -58.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)