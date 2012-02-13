〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收在接近日内高点水平,美元下跌提供支撑

路透芝加哥2月13日电---美国小麦期货周一上扬,指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月合约WH2上涨1.8%,收在接近日内高位水准,此前美元下跌提供支撑.

美元下跌促使投资者追捧诸如小麦等风险资产,并引发整体商品市场出现买盘活动.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收在100日移动均线上方,日内曾在该关键技术水准上下波动数次.

美国农业部(USDA)预计2012/13作物年度美国小麦种植面积为5,650万英亩.一年前,美国农场主播种面积为5,440万英亩.

全球最大小麦进口国埃及以离岸价格(FOB)每吨262美元买入5.5吨4月1-10日付运的美国软红冬麦.

本周美国大平原地区将迎来雨水和降雪,小麦生长地区的土壤湿度将提升.MDA EarthSat Weather气象学者Don Keeney称,寒流预计将不会令气温下降到威胁冬麦作物的程度.

欧洲交易商称,利比亚购买6.3吨3月付运的磨粉小麦.

USDA称小麦一周出口检验量为1,650.2万蒲式耳,接近预估1,600-2,200万蒲式耳区间的低端,并高於一周前的1,450万蒲式耳.

以色列民间买家买入2.5万吨4/5月付运的饲料级小麦.

指标CBOT-3月小麦期货WH2大涨11-1/4美分,报每蒲式耳6.41-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为158,341口.(完)