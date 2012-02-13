〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货跌至两个月低点,其他软商品基本收高

路透纽约/伦敦2月13日电---阿拉比卡咖啡期货周一大跌至两个月低位,受停损卖单和投资者缺乏买兴打压.阿拉比卡咖啡期货与商品市场的全面涨势迥然不同,不过罗布斯塔咖啡期货升至10周高位.

可可期货收高,美国市场实现七个半月来首次倒挂现象.糖期货则表现不一.汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB在希腊国会通过严苛撙节方案後上涨.

美元兑欧元和其他主要货币走弱,也给商品带来提振.

阿拉比卡咖啡期货下跌,成交量巨大.3月合约下周第一个到期通知日到来前,3月/5月合约价差交易仍占主导地位.交易员称,主产国巴西今年预计将迎来大丰收,触发自动卖单,从而造成阿拉比卡咖啡期货下跌.

OptionSellers.com交易部主管James Cordier称,罗布斯塔市场和商品全系上扬,但阿拉比卡咖啡期货下挫,这构成负面迹象.

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2收低2.80美分,或1.3%,收报每磅2.1460美元,此前一度触及两个月低位2.1270美元.5月罗布斯塔咖啡期货LRCc2升10美元,或0.5%,收报每吨1,944美元.

近月罗布斯塔期货合约LRCc1上涨,预计将造成主要生产国越南进一步卖盘,因交易员关注3月合约较5月合约升水LRC-1=R.今日升水为每吨130美元,较上周五60美元水准高出逾一倍.

ICE可可期货跳涨,周三3月合约的第一到期通知日到来前,3月/5月合约价差交易持续.近月3月合约CCK2较5月合约CCH2出现升水,为2011年7月以来首次.

ICE-5月可可期货CCK2收高31美元,或1.4%,报每吨2,192美元,较近月合约贴水7美元.

伦敦5月可可期货LCCK2涨19英镑,收报每吨1,443英镑.

ICE-3月原糖期货SBc1收跌0.03美分,收报每磅24.64美分,较5月合约升水0.85美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上扬6.20美元,或1%,收於每吨656.90美元.(完)