〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因希腊有望获得新的救助资金

路透2月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,受美元下跌及股市和原油价格上涨带动,因市场对希腊救助问题感到乐观.

美元周一下跌,欧元上涨,因希腊国会批准了撙节措施,使希腊更接近获得急需的救助资金,这令市场感到释然.不过为了避免债务违约,希腊还有障碍需要清除,投资者对希腊政府的能力仍持怀疑态度.

美国农业部(USDA)周一公布的报告平均预计,2012年玉米播种面积将为9,400万英亩,作物播种面积将达到创纪录的142.35亿英亩.

美国政府周一公布的报告显示,今春美国农户的玉米播种面积是二战以来最多的,将使今年本已较少的库存翻番,将帮助抵消转嫁给消费者和食品企业的成本.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周二的一周大型投机客增加了CBOT玉米和大豆期货的净多头部位,因有迹象显示市场对美国商品的出口需求改善,而且南美作物收成具有不确定性.

一直到本周中段美国大平原大部分地区和美国中西部料将出现伴随寒冷气温的雨加雪天气,将导致一些地方结冰. MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney称,"周末一些地区的降雪厚度为2至4英寸,今天的雪将更大,本周中段另一股暴雪将袭来."

阿根廷农业部周五在报告中称,阿根廷2011/12年早播玉米因年初数周乾旱而受到严重损害,近期的降雨有利於晚种作物.

3月合约的主要支撑位在其100日移动均线切入位6.32美元,阻力位在200日移动均线切入位6.64-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为55.

CBOT-3月玉米期货合约CH2涨7-3/4美分,报蒲式耳6.39-1/2美元.

今日玉米成交量预估为463,680口.(完)

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