〔金属期市〕期铜下跌,希腊通过撙节措施未能激励多头

* 期铜收低,希腊通过撙节措施後投资人出货

* 因中国需求疲弱,投资人担心升势过度

* 上周基金经理人增加对期铜多头押注

* 关注德国经济信心和美国零售销售数据

路透纽约/伦敦2月13日电---期铜周一下滑,成交高於均值,因在期待已久的希腊议会通过撙节措施後,投资人卖压出笼,拖累期铜进一步远离上周触及的数月高位.

卖压令期铜回吐在亚洲市场斩获的升幅,并逐步加重跌势,刺激市场基调更为谨慎.今年迄今期铜已经意外大涨12%.分析师表示,如果没有中国更积极的参与,则在约每磅4美元(每吨8,800美元)的强劲阻力水准将可能保持完整.

"多数市场升势仍过大,可能正进入一个'传闻买入,事实卖出'的模式,因希腊问题进入最终阶段."INTL FCStone金属分析师Edward Meir表示.

"期铜可能从目前水准小幅下滑,因市场焦点转向中国局势和需求不断放缓的更多证明."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌60美元,收报每吨8,425美元,较上周触及的五个月高位8,765美元回落了近4%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌2.25美分,报每磅3.8395美元,接近3.8160-3.9080美元交投区间的底部.

纽约尾盘成交量超过89,000口,较30天均值高出逾50%.

在希腊议会周日通过削减预算以换取1,300亿欧元欧盟/国际货币基金组织(IMF)金援的计划後,期铜起初上涨.

但对这个濒临破产的国家是否能落实撙节措施的关切引发市场普遍担忧,拖累期铜遭受进一步获利了结.

花旗集团分析师David Wilson表示,"市场仍感觉期铜升势过度,中国没有在买入,全球交易所总体库存实际上自12月初已经在增加,在过去一个半月,中国溢价一直在趋软."

上海铜库存自12月初已上升,增至一年半高位,令LME铜库存降至两年半低点看上去也没有那麽利多.

但一些美国基金经理人继续买入铜.金、银和铜期货及选择权的基金经理人在截至2月7日该周增加了净多头仓位,因在近期令人失望的表现後,投资人对这三种金属的兴致复苏.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收低32美元,报2,211美元,LME铝库存增加36,825吨,至506.4万吨纪录新高.

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周一称,由於去年的原铝及合金产量较同期实际销量为高,故决定将去年底所生产铝的销售转至今年,并有可能於未来18个月内将铝产量缩减6%.[ID:nCH0096419]

以下为1917GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 384.45 -1.75 -0.45 343.60 11.89

LME期铝 2210.00 -33.00 -1.47 2020.00 9.41

LME期铜 8424.00 -61.00 -0.72 7600.00 10.84

LME期铅 2115.00 -20.00 -0.94 2035.00 3.93

LME期镍 20555.00 -150.00 -0.72 18710.00 9.86

LME期锡 25000.00 -45.00 -0.18 19200.00 30.21

LME期锌 2075.00 -2.00 -0.10 1845.00 12.47

上海期铝 16190.00 -50.00 -0.31 15845.00 2.18

上海期铜 60530.00 -760.00 -1.24 55360.00 9.34

上海期锌 15995.00 -135.00 -0.84 14795.00 8.11

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=