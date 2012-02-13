〔全球金市〕黄金受技术性抛售拖累缩窄涨幅,关注希腊情势

* 受技术性抛盘打击,黄金未能突破阻力位

* 黄金追随欧元走势,因投资者对希腊撙节计划仍有疑虑

* 铂金(白金)重新升向三个月高位

路透纽约/伦敦2月13日电---金价周一微升,希腊国会通过获得国际援助所必要的撙节措施後,经济乐观情绪曾引发黄金在稍早上涨,但该涨势被技术性抛售和欧元涨幅缩窄所抵销.

黄金追随欧元走势,由於市场预期希腊就严苛的经济改革达成协议将足以获得关键性的援助资金,欧元一度上扬.

但黄金和欧元的涨幅在随後缩窄,因市场关注周三举行的重要会议,欧元区财长将在会议上决定是否同意给予希腊1,300亿欧元(1,718亿美元)的援助.

当金价未能升越上日高位每盎司逾1,730美元的水平时,黄金的涨势也开始衰退.黄金上周在每盎司1,750美元附近遭遇大举抛售,後者为去年12月初的高位.

"黄金目前正试探上档趋势线.在金价升越看涨双底形态中点1,804美元之前,金价仍面临强劲的上档阻力,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan指出.

1833GMT,现货金XAU=升0.2%,至每盎司1,722.89美元,盘中高见1,733美元.

美国4月期金GCG2微升0.20美元,报每盎司1,727.50美元,成交量低於均值水平.

纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员onathan Jossen称,金价从早先的涨势回落是受技术面驱动,黄金未能突破上周五高位约每盎司1,734美元后,抛盘加速涌现.

欧元缩减早先涨幅,在淡静交投中微升.分析师称,欧元未来面临进一步阻碍将导致其上涨难以持续.

"尽管希腊国会批准了撙节措施,一些不确定性依然存在...需要希腊联合政府的所有成员作出遵守撙节方案的明确承诺,"法国巴黎银行分析师Anne-Laure Tremblay指出.

尽管金价在今年的累计涨幅超过10%,他们倾向於在短期内对欧元区面临更多压力的迹象作出负面回应,追随欧元和股市的跌势.

来自美国商品交易管理委员会(CFTC)的数据显示,上周投资於黄金和白银的期货/期权的货币基金增加净多头部位,至约六周高位.[ID:nCT8515410]

道明证券分析师发表研究报告称,黄金的投机多仓"规模太大且来势太猛",而德国商业银行认为,若市场乐观情绪消退,这些基金的多头部位可能引发金价回调.

现货银XAG=上涨0.4%,至每盎司33.69美元;现货铂金XPT=微升0.2%,至每盎司1,643.99美元;而现货钯金XPD=挫跌0.8%,报每盎司694.47美元.

铂金稍早一度升至1,665美元的高位,仅比上周触及的三个月峰值低几个美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

COMEX 4月黄金期货 1725.50 0.20 0.0% 10.1%

COMEX 3月白银期货 33.710 0.106 0.3% 20.8%

COMEX 4月铂金期货 1651.00 -8.80 -0.5% 18.0%

COMEX 3月钯金期货 697.50 -5.55 -0.8% 6.3%

现货金 XAU= 1722.89 3.82 0.2% 10.2%

现货银 XAG= 33.69 0.13 0.4% 21.7%

现货铂金 XPT= 1643.99 3.99 0.2% 18.0%

现货钯金 XPD= 694.47 -5.50 -0.8% 6.4%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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