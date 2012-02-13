〔纽约汇市〕欧元受希腊通过撙节计划提振上涨,但疑虑犹存

* 欧元上扬,因希腊国会通过撙节计划缓解投资者忧虑

* 在欧元区财长会议前,仍存在诸多阻碍

* 民间部门自愿参与希腊债务重组的担忧持续

路透纽约2月13日电---欧元兑美元周一上涨,得益於上日希腊批准新的撙节措施,但投资者担忧希腊尽力避免无序债务违约将面临诸多障碍限制了欧元涨势,并导致欧元在纽约汇市尾盘时远离日内高位.

希腊国会周日通过削减薪酬、养老金和裁员等一揽子撙节法案,提振了希腊在3月债券赎回前获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)第二批援助的期望.[ID:nCN1383942]

"欧元周一反弹,因希腊批准了欧洲央行(ECB)、欧盟执委会和IMF制定的削减预算措施,"DailyFX外汇分析师David Song指出."但由於欧洲的基本面依然黯淡,担忧情绪缓解引发的反弹可能难以持续."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=升0.1%,至1.3190美元,低於日高1.3283,仅略高於日内低位1.3188.

路透数据还显示,欧元在上周触及的两个月高位和100日移动均线切入位1.3327面临阻力.交易商指出,执行价1.3300美元的大型期权到期或将限制欧元在日内的後续涨势.

市场并不是唯一的怀疑者.希腊还必须让将於周三开会的欧元区财长们信服.

欧盟财长在同意1,300亿欧元的第二批希腊援助前,仍在敦促希腊解释如何实现今年总共削减预算3.25亿欧元.

"我们料想,希腊会在3月20日前拿到援助资金,但我们仍认为,欧元将会遭遇抛售,"RBC Capital Markets资深外汇策略师David Watt指出.

Watt称,汇市交投淡静.

"大多数人仅仅是保持低调,他们将在不得不出手时采取行动,"Watt并称.