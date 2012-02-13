〔美国股市〕ADR收升,因希腊通过撙节计划可望避免无序违约

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约2月13日电---希腊企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一大幅上涨,此前该国政治领导人对撙节措施达成一致,这些举措是国际贷款者救助希腊的先决条件.
规模达1,300亿欧元的希腊援助计划旨在防止该国145亿欧元债务在3月20日偿还时,该国将出现无序违约.
在美国上市的National Bank of Greece NBG.N暴涨12.2%,报3.86美元,录得两周来最大单日百分比升幅.该股较1月中翻番,但从2007年底报逾66美元以来,已累计下挫逾九成.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升1.23%.标普500指数.SPX上涨0.68%.
其他在美国市场表现良好的希腊企业ADR包括Coca Cola Hellenic Bottling Co CCH.N,该股上扬3.8%,报19.93美元.
在升幅居前的欧洲企业ADR中,一些最重要的欧洲银行ADR最近反弹,因对欧债危机的忧虑似乎减弱.
英国的Lloyd's Banking Group (LYG.N)升2.8%,报2.19美元,荷兰国际集团(ING.N)涨2.3%,报8.74美元.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR升1.16%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨1.29%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA攀升1.51%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。