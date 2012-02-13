〔美国股市〕ADR收升,因希腊通过撙节计划可望避免无序违约

路透纽约2月13日电---希腊企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一大幅上涨,此前该国政治领导人对撙节措施达成一致,这些举措是国际贷款者救助希腊的先决条件.

规模达1,300亿欧元的希腊援助计划旨在防止该国145亿欧元债务在3月20日偿还时,该国将出现无序违约.

在美国上市的National Bank of Greece NBG.N暴涨12.2%,报3.86美元,录得两周来最大单日百分比升幅.该股较1月中翻番,但从2007年底报逾66美元以来,已累计下挫逾九成.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升1.23%.标普500指数.SPX上涨0.68%.

其他在美国市场表现良好的希腊企业ADR包括Coca Cola Hellenic Bottling Co CCH.N,该股上扬3.8%,报19.93美元.

在升幅居前的欧洲企业ADR中,一些最重要的欧洲银行ADR最近反弹,因对欧债危机的忧虑似乎减弱.

英国的Lloyd's Banking Group (LYG.N)升2.8%,报2.19美元,荷兰国际集团(ING.N)涨2.3%,报8.74美元.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR升1.16%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS上涨1.29%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA攀升1.51%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI