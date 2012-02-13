全球外汇市场2月14日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行记者会.
-- - 澳洲2月消费者信心指数.
0030 - 澳洲国民银行(NAB)1月企业状况指数与企业信心指数.
0245 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)发表演讲,主题为"美联储的职责和最佳的货币政策操作".
0300 - 日本央行结束为期两日的货币政策会议,宣布利率决定.
0430 - 日本12月工业生产修正值.
-- - 欧元集团工作组会议.
0745 - 法国第四季经季节调整的非农就业岗位变动.
0930 - 英国1月消费者物价指数(CPI)和零售物价指数(RPI).
1000 - 德国2月ZEW景气判断指数.
1000 - 欧元区12月工业生产.
1245 - 美国2月11日当周ICSC/高盛连锁店销售.
1330 - 美国1月零售销售.
1330 - 美国1月进口/出口物价.
1345 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟针对经济前景发表演说.
1355 - 美国2月11日当周Redbook连锁店销售.
1500 - 美国12月企业库存.
1500 - 美国财长盖特纳在参议院财务委员会就"总统2013财年预算案"发表证词.
1530 - 美国财政部负责金融机构的助理财长Cyrus Amir-Mokri发表演讲.
2145 - 新西兰第四季零售销售.
2240 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在佛罗里达新学院全球互助中心针对经济前景发表演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。