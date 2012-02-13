〔美国股市〕标普500指数收在近七个月高位,受希腊议会批准撙节方案提振

* Nasdaq综合指数触及2000年12月迄今最高水平

* 苹果股价首次收在500美元上方

* Regeneron上调2012年营收展望後上涨

* 道指收高0.57%,标普500指数收涨0.68%,Nasdaq指数涨0.95%

路透纽约2月13日电---美国股市周一上扬,标准普尔500指数接近七个月高位,此前希腊议会批准撙节方案以确保获得救助资金,避免出现无序违约.

苹果(AAPL.O)股价上涨1.9%,首次收在500美元上方.该公司领涨Nasdaq综合指数,後者收在逾11年高位.

希腊议会周日支持大幅削减工资、养老金和就业岗位的计划,这是该国接受欧盟和国际货币基金会(IMF)1,300亿欧元(1,700亿美元)救助资金的代价.

不过希腊街头暴力活动以及执政联盟中的议员拒绝投票支持该方案,料使得雅典政府在保证遵守救助协议条款问题上困难重重.

ChannelCapitalResearch.com首席投资策略师Doug Roberts表示,有部分人怀疑希腊公众是否会接受改革.不过当前市场情况,令基金经理人难以选择避开股市.

"共同基金经理间存在着羊群效应,如果有其他人入场,现金回报为零,那麽他们就会参与交易."Roberts说.

上周标准普尔500指数触及七个月高位,且该指数已自去年10月初的低点大涨了逾25%,部分原因是投资者押注希腊改革方案将得以通过.该指数在1,355-1,360区域遇到强力阻力位,有可能引发回落.

"必须要承认,市场近期表现的确强劲,不过我们不会趁此次上涨买进."Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain称.

道琼工业指数.DJI收高72.81点,或0.57%,至12,874.04点;标准普尔500指数.SPX上升9.13点,或0.68%,至1,351.77点.Nasdaq指数.IXIC升27.51点,或0.95%,至2,931.39点.