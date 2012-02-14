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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 08:43 BJT

〔澳洲经济〕1月企业状况指数升至正2,信心指数微升至正4--NAB

路透悉尼2月14日电---周二公布一份调查显示,澳洲1月企业状况小幅改善,企业信心亦提升,因降息帮助抵销了对欧洲的疑虑,预示未来经济活动将升温.

澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)对400多家企业的调查显示,1月企业状况指数上升至正2,较长期平均值高出1点.

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