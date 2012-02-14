〔澳洲经济〕1月企业状况指数升至正2,信心指数微升至正4--NAB

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透悉尼2月14日电---周二公布一份调查显示,澳洲1月企业状况小幅改善,企业信心亦提升,因降息帮助抵销了对欧洲的疑虑,预示未来经济活动将升温.
澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)对400多家企业的调查显示,1月企业状况指数上升至正2,较长期平均值高出1点.
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。