〔纽约期市〕ICE期棉跟随其他市场收升,因希腊通过撙节方案

路透纽约2月13日电---棉花期货周一收升,受助於其他商品市场、全球股市和欧元上涨,因在希腊议会投票批准撙节计划应对该国债务危机後,投资者增加其投资组合中的风险资产.

分别在周六和周一公布的两份棉花种植预估报告也推动棉花价格上升,但分析师说,两份报告较被视为棉花种植季节的初步参考,而不是棉花最终产量的重要指引.

因此,多数棉花市场观察人士关注报告,但未必会根据这两份报告而建仓.

"美国棉花协会(NCC)报告中的数据扶助棉花市场,在某程度上推动市场上升,但我认为希腊议会投票通过撙节计划是推动商品市场全线上涨的真正原因,"Penson Futures高级棉花分析师Sharon Johnson说.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升0.91美分,或1.0%,收报每磅91.54美分,盘中交投区间在90.62-93.05美分.

分析师表示,隔夜希腊议会投票後,棉花价格大涨逾2%.

多数商品市场上涨,和欧元及全球股市一起攀升,此前希腊议会通过严苛的撙节计划,避免无序违约.

美国农业部(USDA)预期,今年美国棉花农户种植陆地棉的面积预估为1,200万英亩(合490万公顷),收成预估为1,620万出口包.USDA的预估是基於2011年底的状况,且将在2月23-24日的展望论坛更新其预估.

周六美国棉花协会(NCC)报告出炉,为2012年棉花农户的种植计划提供最先的指引,但分析师称天气将是影响NCC年度预估准确性的重要因素.

NCC预期美国2012年棉花种植面积将达到1,363万英亩,较2011年下降7.5%.

"NCC数据是一个好的起点,但我们不知道有多少生产者参与调查.NCC会告诉你调查的回应比率,但不会告诉你有多少受访者回应调查,"Johnson说.

汤森路透在1月进行的调查显示,美国农户料将把2012年棉花种植面积减少约10%至近12%之间,至约1,300.2万-1,324.2万公顷.

ICE Futures数据显示,截止2月10日,棉花未平仓合约减少7,070口,至186,238口.

交易所数据显示,周五成交量下跌至31,064口,周四为56,241口.(完)