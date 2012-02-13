〔美国政经〕奥巴马大选年预算提案旨在刺激就业和经济,但或难通关

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透华盛顿2月13日电---美国总统奥巴马周一在一份预算提案中呼吁增加支出以刺激经济成长,并提高对富裕阶层的税收,为国人制定大选年愿景,但共和党人对此猛烈抨击,指其无法遏制巨额赤字.
奥巴马2013年支出提案在分裂的国会料不会获得通过,外界广泛认为这项提议更多的是一份竞选文件,以向选民表达其经济立场,并希望将注意力由财政赤字转向经济成长.
这项提议充实了其再次参选总统的一大主题--"经济公平".他希望美国富裕阶层能够在削减联邦赤字方面承担更多责任.美国财政赤字已连续四年超过1万亿美元.
奥巴马在弗吉尼亚州一次竞选活动中表示,这份3.8万亿美元的预算提议"反映了共担责任".奥巴马呼吁针对百万富翁的税率不低於30%.
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。