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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 06:47 BJT

****主要国家经济指标预测--2月14日****

路透2月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月10-16日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.1%

2月14日(二)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 负17 负16

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 -- 正3

企业状况指数 -- 正1

0300 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%

0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 -- +4.0%

产能利用率(较上月) -- -2.9%

0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 持平

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% +0.4%

(较上年同期) +3.6% +4.2%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.4% +0.4%

(较上年同期) +4.1% +4.8%

扣除贷款的RPI(较前月) -0.4% +0.4%

(较上年同期) +4.2% +5.0%

1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.2% -0.1%

(较上年同期) -1.0% -0.3%

1000 德国ZEW景气判断指数 2月 负12.0 负21.6

现况指数 正30.0 正28.4

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -- +1.8%

1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.7% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.2%

1330 美国进口物价 1月 +0.3% -0.1%

出口物价 +0.2% -0.5%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 -- +2.5%

1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.3%

2100 韩国出口物价 1月 -- +2.5%

进口物价 -- +7.1%

2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%

(较上年同期) +5.5% +6.3%

2300 韩国失业率 1月 -- 3.1%

2月14-15日

0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月12日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.6% -0.3%

环比年率 第四季 -2.3% -1.4%

2月13日(一)

0030 澳洲投资房屋融资 12月 +7.5% --

澳洲房屋融资 +2.3% +2.0%

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 +1.2% +0.3%

(较上年同期) +3.0% --

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 持平 +0.1%

(较上年同期) -2.4% -2.3%

2145 新西兰食品价格指数 1月 持平 --

--整理 王翔琼; 审校 张荻

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