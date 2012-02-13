主要国家经济指标预测--2月14日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透2月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月10-16日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.1%
2月14日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 负17 负16
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 -- 正3
企业状况指数 -- 正1
0300 日本央行利率决定 2月 -- 0.10%
0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 -- +4.0%
产能利用率(较上月) -- -2.9%
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -- 持平
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% +0.4%
(较上年同期) +3.6% +4.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.1% +4.8%
扣除贷款的RPI(较前月) -0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.2% +5.0%
1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.2% -0.1%
(较上年同期) -1.0% -0.3%
1000 德国ZEW景气判断指数 2月 负12.0 负21.6
现况指数 正30.0 正28.4
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -- +1.8%
1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.7% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.2%
1330 美国进口物价 1月 +0.3% -0.1%
出口物价 +0.2% -0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 -- +2.5%
1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.3%
2100 韩国出口物价 1月 -- +2.5%
进口物价 -- +7.1%
2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%
(较上年同期) +5.5% +6.3%
2300 韩国失业率 1月 -- 3.1%
2月14-15日
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月12日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.6% -0.3%
环比年率 第四季 -2.3% -1.4%
2月13日(一)
0030 澳洲投资房屋融资 12月 +7.5% --
澳洲房屋融资 +2.3% +2.0%
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 1月 +1.2% +0.3%
(较上年同期) +3.0% --
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 持平 +0.1%
(较上年同期) -2.4% -2.3%
2145 新西兰食品价格指数 1月 持平 --
--整理 王翔琼; 审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。