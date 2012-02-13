《欧洲政经焦点》希腊仍需说服欧洲各方相信其将恪守撙节条款

路透雅典/布鲁塞尔2月13日电---欧洲要求希腊在周三前说服心存疑虑的国际债权人,让他们相信希腊将坚守数十亿欧元预算削减计划中附带的惩罚性条款.希腊国会此前批准该撙节措施,但与此同时雅典城内出现暴力活动.

国会议员周日同意通过大幅削减薪资、养老金和就业岗位,来换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)的1,300亿欧元(1,700亿美元)援金,以避免有可能波及整个欧元区的无序违约.

抗议人士与警方发生冲突.雅典市中心多家剧院、咖啡厅、商店和银行起火燃烧,凸显出在经历了四年经济衰退和两次严苛的撙节措施後,该国混乱局势恶化.