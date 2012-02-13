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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 07:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 70.21 +5.07 +7.78 6539170

搜狐 (SOHU.O) 51.02 +0.09 +0.18 1331604

网易 (NTES.O) 48.13 -0.27 -0.56 748205

百度 (BIDU.O) 140.00 +3.41 +2.50 6209443

亚信科技 ASIA.O 11.76 +0.07 +0.60 586027

侨兴环球电话 XING.O 0.88 -0.01 -1.12 95449

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.11 +0.27 +1.95 2278586

联电 (UMC.N) 2.63 +0.04 +1.54 440209

日月光 (ASX.N) 4.86 +0.07 +1.46 214190

矽品精密 (SPIL.O) 5.57 +0.06 +1.09 783192

和信超媒体 (GIGM.O) 1.28 +0.05 +4.07 175068

友达 (AUO.N) 5.52 -0.01 -0.18 321419

中华电信 (CHT.N) 31.55 -0.14 -0.44 115406

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.95 +0.37 +0.84 619846

香港

中国移动 (CHL.N) 51.24 +0.64 +1.26 221228

中国联通 (CHU.N) 18.37 +0.24 +1.32 252736

中国电信 (CHA.N) 56.04 +0.02 +0.04 26501

中芯国际 (SMI.N) 2.76 +0.05 +1.85 31886

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.51 +0.17 +5.09 2629

(完)

--整理 张荻

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