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货币新闻 | 2012年 2月 14日 星期二 07:33 BJT

〔欧元区评级〕穆迪调降法国、英国及奥地利评级展望至负面

路透纽约2月13日电---评级机构穆迪周一表示:

* 穆迪调整九个欧元区主权国家评级以反映下行风险

* 奥地利AAA评级的展望调整至负面

* 法国AAA评级的展望调整至负面

* 意大利评级自A2降至A3,展望为负面

* 马耳他评级自A2降至A3,展望为负面

* 英国AAA评级的展望调整至负面

* 葡萄牙评级自BA2降至BA3,展望为负面

* 斯洛伐克评级自A1降至A2,展望为负面

* 斯洛文尼亚评级自A1降至A2,展望为负面 (完)

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