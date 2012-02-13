〔欧元区评级〕穆迪调降法国、英国及奥地利评级展望至负面

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约2月13日电---评级机构穆迪周一表示:
* 穆迪调整九个欧元区主权国家评级以反映下行风险
* 奥地利AAA评级的展望调整至负面
* 法国AAA评级的展望调整至负面
* 意大利评级自A2降至A3,展望为负面
* 马耳他评级自A2降至A3,展望为负面
* 英国AAA评级的展望调整至负面
* 葡萄牙评级自BA2降至BA3,展望为负面
* 斯洛伐克评级自A1降至A2,展望为负面
* 斯洛文尼亚评级自A1降至A2,展望为负面 (完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。