〔纽约汇市〕欧元受希腊通过撙节计划提振上涨,但疑虑犹存(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧元上扬,因希腊国会通过撙节计划缓解投资者忧虑

* 在欧元区财长会议前,仍存在诸多阻碍

* 民间部门自愿参与希腊债务重组的担忧持续

路透纽约2月13日电---欧元兑美元周一上涨,得益於上日希腊批准新的撙节措施,但投资者担忧希腊尽力避免无序债务违约将面临诸多障碍限制了欧元涨势,并导致欧元在纽约汇市尾盘时远离日内高位.

希腊国会周日通过削减薪酬、养老金和裁员等一揽子撙节法案,提振了希腊在3月债券赎回前获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)第二批援助的期望.[ID:nCN1383942]

"欧元周一反弹,因希腊批准了欧洲央行(ECB)、欧盟执委会和IMF制定的削减预算措施,"DailyFX外汇分析师David Song指出."但由於欧洲的基本面依然黯淡,担忧情绪缓解引发的反弹可能难以持续."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=升0.1%,至1.3190美元,低於日高1.3283,仅略高於日内低位1.3188.

路透数据还显示,欧元在上周触及的两个月高位和100日移动均线切入位1.3327面临阻力.交易商指出,执行价1.3300美元的大型期权到期或将限制欧元在日内的後续涨势.

市场并不是唯一的怀疑者.希腊还必须让将於周三开会的欧元区财长们信服.

欧盟财长在同意1,300亿欧元的第二批希腊援助前,仍在敦促希腊解释如何实现今年总共削减预算3.25亿欧元.

"我们料想,希腊会在3月20日前拿到援助资金,但我们仍认为,欧元将会遭遇抛售,"RBC Capital Markets资深外汇策略师David Watt指出.

Watt称,汇市交投淡静.

"大多数人仅仅是保持低调,他们将在不得不出手时采取行动,"Watt并称.

**大量卖单**

德国商业银行(CBKG.DE)称其欧元/美元订单模型显示,当前水平上有较多卖单,并称在1.3090美元区域,市场多空更趋中立,下跌走势将会在此处失去动能.

若浏览欧元区债务危机图形,请点选(http://r. reuters.com/hyb65p)

交易商亦对进一步推高欧元谨慎,因民间债权人是否会同意减记所持有希腊债务价值仍有不确定性.市场怀疑在不触发债务违约的前提下,能否达到所需的近100%接受程度.

"民间自愿参与的程度不太可能符合国际货币基金组织(IMF)或欧洲官员们的预期,这是我们对於欧元持偏空观点的原因之一."瑞银驻伦敦汇市分析师Chris Walker称.

即使自愿协议达成,债务互换可能也需要三到四周来完成,希腊要在3月20日面临近150亿欧元的债务偿还,该国所剩时间不多.

欧元兑日圆EURJPY=回吐稍早涨幅,但仍上涨0.05%,报102.34日圆.美元兑日圆JPY=下跌0.1%,报77.56日圆.

**信誉危机**

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在接受德国周日世界报采访时表示,希腊对撙节措施的承诺不再那麽可信,因为该国之前多次出尔反尔.

不过,鉴於希腊及时通过该方案以留在欧元区,投资者情绪得到暂时缓解.

有关出现严重银行业危机的担忧亦减弱,因欧洲央行(ECB)预计将在本月末提供不封顶的三年期贷款.此前首次操作是在去年12月完成.

一份路透调查显示,欧洲央行第二次向银行业提供的三年期贷款料吸引5,000亿欧元需求,高於之前一周预计的4000亿欧元.

不过"由於欧洲政策制定者采取前所未有的措施救助希腊,葡萄牙可能会是下一个等待接受额外援助的国家.欧洲央行在货币政策上可能依旧会保持温和立场,因推行更多撙节措施会打压成长前景."DailyFX的Song表示.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3193 1.3173 +0.15 +1.92 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.57 77.65 -0.10 +0.82 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 102.33 102.28 +0.05 +2.78 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9159 0.9173 -0.15 -2.31 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5766 1.5738 +0.18 +1.49 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9992 1.0021 -0.29 -1.97 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0736 1.0660 +0.71 +5.00 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2086 1.2086 +0.00 -0.48 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8367 0.8369 -0.02 +0.46 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8341 0.8265 +0.92 +7.16 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7123 5.7508 -0.67 -4.42 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5375 7.5760 -0.51 -2.59 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6600 6.6731 -0.20 -3.31 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.7881 8.7913 -0.04 -1.41 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英/洪曦;审校 于春红/李军

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