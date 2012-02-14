版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 14日 星期二 08:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月14日-2月21日****

路透2月14日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------2月13日当周------------------------------

2月14日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -- +1.8%

1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.7% +0.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.2%

1330 美国进口物价 1月 +0.2% -0.1%

出口物价 +0.2% -0.5%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 -- +2.5%

1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.3%

2月15日(三)

1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 -- 810.0

再融资指数 -- 4,500.7

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 15.00 13.48

1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 -- 净流入598

外资购买美国公债(亿美元) -- 540

1415 美国工业产出(较前月) 1月 +0.7% +0.4%

产能利用率 78.6% 78.1%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 26 25

1900 美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月24-25日会议记录

2月16日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 36.5 35.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.625

续请失业金人数(万人) 2月4日当周 350 351.5

1330 美国房屋开工(万户) 1月 67.5 65.7

建筑许可(万户) 68.0 67.1

1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.1%

(较上年同期) +4.2% +4.8%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +3.0%

1330 加拿大制造业销售 12月 +1.5% +2.0%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.5 7.3

2月17日(五)

1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.6%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.5%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1330 美国CPI(较前月) 1月 +0.3% 持平

(较上年同期) +2.9% +3.0%

经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1330 美国实质所得 1月 +0.1% +0.5%

1330 加拿大领先指标 1月 +0.6% +0.8%

1500 美国领先指标 1月 +0.5% +0.4%

1530 美国ECRI一周领先指标 2月10日当周 -- 123.3

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 1月 -- +0.2%

-----------------------------------2月20日当周------------------------------

2月20日(一)

无重要经济指标公布.

2月21日(二)

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 正0.17 (完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐