美国与加拿大经济指标预测--2月14日-2月21日****

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透2月14日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月13日当周------------------------------
2月14日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -- +1.8%
1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.7% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.2%
1330 美国进口物价 1月 +0.2% -0.1%
出口物价 +0.2% -0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 -- +2.5%
1500 美国企业库存 12月 +0.5% +0.3%
2月15日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 -- 810.0
再融资指数 -- 4,500.7
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 15.00 13.48
1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 -- 净流入598
外资购买美国公债(亿美元) -- 540
1415 美国工业产出(较前月) 1月 +0.7% +0.4%
产能利用率 78.6% 78.1%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 26 25
1900 美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月24-25日会议记录
2月16日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月11日当周 36.5 35.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.625
续请失业金人数(万人) 2月4日当周 350 351.5
1330 美国房屋开工(万户) 1月 67.5 65.7
建筑许可(万户) 68.0 67.1
1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +4.2% +4.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +3.0%
1330 加拿大制造业销售 12月 +1.5% +2.0%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.5 7.3
2月17日(五)
1200 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% -0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1330 美国CPI(较前月) 1月 +0.3% 持平
(较上年同期) +2.9% +3.0%
经季节调整核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1330 美国实质所得 1月 +0.1% +0.5%
1330 加拿大领先指标 1月 +0.6% +0.8%
1500 美国领先指标 1月 +0.5% +0.4%
1530 美国ECRI一周领先指标 2月10日当周 -- 123.3
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 1月 -- +0.2%
-----------------------------------2月20日当周------------------------------
2月20日(一)
无重要经济指标公布.
2月21日(二)
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 正0.17 (完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还