〔货币市场〕美短期债标售利率创六个月高点,复苏迹象打击避险买需

路透纽约2月13日电---美国财政部周一标售的短期国库券利率创下六个月最高,因该国经济出现复苏迹象,且市场预期欧洲能够避免一场金融灾难,打击了低风险资产的买需.

美国周一标售330亿美元三个月国库券,利率为0.095%,创下自去年8月初以来的高点.当时一次类似公债标售的利率为0.115%.六个月期国库券的标售利率为0.13%,也触及自8月初以来的高点.

分析师称,利率上升反映出投资者自短期国库券之类的较低风险资产转向股票等风险较高的资产.

"经济形势在好转,就业也正在改善,欧洲也并非是一场彻底的灾难,"Cabot Money Management固定收益资产管理经理William Larkin表示.

欧洲方面,欧元银行间拆放款利率(Euribor)周一继续下跌,因货币市场为欧洲央行在本月稍晚第二次大规模挹注三年期流动性做好准备.

继去年12月向银行系统注入约0.5万亿(兆)欧元流动性之後,欧洲央行将在2月29日向银行系统提供第二次低息资金.

三个月EuriborEURIBOR3MD=自1.063%降至1.057%,触及去年1月末以来的低点.

三个月欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=连续第38个交易日下跌,触及2011年1月以来的低点0.98614%.

其他期限的Euribor也出现下跌.六个月EuriborEURIBOR6MD=自1.365%跌至1.359%,而期限较长的12个月EuriborEURIBOR1YD=自1.697%降至1.691%.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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