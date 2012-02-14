〔美国贸易〕奥巴马提议新增资金用於确保中国等国遵守国际贸易规则

路透华盛顿2月13日电---美国总统奥巴马在中国高层访美前夕建议,新拨2,600万美元资金用以确保中国和其他国家遵守国际贸易规则.

"这是为了提高我们发起更多贸易诉讼,创造与世界其他国家之间公平竞争环境的能力,其中包括对中国,"白宫高级经济助理斯珀林周一对媒体称.

增加的资金将用於雇用50-60名人员,增强美国政府部门间对不公平贸易行为采取行动时的相互协调.

该部门还建议,将拨给商务部国际贸易局(ITA)的资金提高14%至5.17亿美元,以帮助实现奥巴马在2014年底前将美国出口提高一倍的目标.

奥巴马上月对国会演讲时,首次提出建立一个起部门间协调作用的贸易执行机构.

商务部代理副部长Rebecca Blank称,2,400万美元新资金将拨给商务部国际贸易局,余下200万美元给美国贸易代表办公室.

国际贸易局下辖国际商务服务部(Foreign Commercial Service)和进口署(Import Administration),前者聚集外贸市场人才,促进美国向全球的出口,後者处理反倾销和反补贴案件.

新的部门间协调机构"将作为联邦政府内部行政部门和机构的主要研讨平台,协调他们对国内外贸易规则的执行活动,"Blank称.

进一步细节将在未来几周公布,包括新员工的部署,但"想法是贸易代表办公室和国际贸易局协助设立,"她称.(完)