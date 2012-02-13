《中国报摘》--中国证券报2月14日

* 头版头条:

--消息人士透露,中国最新一版《商业银行资本管理办法》正在做一些调整和修改,新办法最快有望7月开始实施.其中,正在研究扩大超额贷款损失准备计入附属资本的规模.如果该调整最终能够实施,此举将增厚银行业附属资本金.

* 其他:

--最新完成的核电中长期发展调整规划显示,到2020年全国核电装机目标为8,000万千瓦.这高出此前业界普遍预期的6,000万到7,000万千瓦水平.

--中国北车601299.SS公告称,公司控股子公司长客股份与泰国曼谷轨道交通公司(BTSC)签署战略合作协议,当曼谷有关政府部门授予BTSC车辆采购合同,BTSC将首选向北车长客采购车辆.

--证监会有望放开保荐代表人的签字权,从目前的两位保荐代表人保荐一个项目,即每人可同时在发行部和创业板部各报一个,扩大为同时在发行部和创业板部各申报两个项目.这意味着,投行的保荐能力将大幅增加,有助於扩大投行业务.

--消息人士透露,经过密集的摸底调研和闭门研讨後,场外市场建设框架浮出水面.未来的场外市场将不仅包括新三板,还将涵盖柜台交易业务.待方案成熟後,由十家左右券商组成的试点第一梯队将在试点省份与地方政府合作搭建区域性柜台交易平台,为小微企业纾困.

--电监会报告建议,目前火电厂脱硝设施的建设成本及运营成本已远超0.8分/千瓦时的补贴,建议对脱硝政策进行完善,例如根据项目逐年到位实现加价,未来同步建设脱硝设施的机组可给予1.1分/千瓦时的补贴.

--哈飞股份(600038.SS)透露,其重组方案初步确定,拟向中航工业所属单位以发行股份方式收购其持有的直升机相关资产.

--力帆股份(601777.SS)拟投资38.85亿元人民币在重庆两江新区建设乘用车项目,设计年生产能力达15万辆.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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