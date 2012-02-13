《美债周二展望》希腊通过撙节计划令公债价格下跌,关注FED会议记录

路透纽约2月13日电---美国公债价格周一在震荡交投中下跌,因希腊议会通过不受公众欢迎的节支计划,这扶助风险意愿抬头,同时投资者静待周三备受关注的美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新的会议记录.

价格波动剧烈,周一稍早曾短暂上涨,因传闻称重组希腊债务的协议将面临新的延迟.

到午後初段,公债价格再次下跌,因股市扩大升幅,打压美国公债的买需.

"我不肯定希腊传来怎样好的消息,特别是关系到欧元,"DRW Trading市场策略师Lou Brien说,"欧元没有因为希腊消息而有很大的反弹,且如果欧元继续走弱,我不肯定股市将是否可守住当前水平."

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌4/32,收益率(殖利率)报2.00%,高於周五尾盘的1.98%.30年期公债US30YT=RR价格跌8/32,收益率从周五尾盘的3.14%升至3.15%.

希腊债务重组的磋商将在周三达到紧要关头,欧元区官员曾表示必须在周三就新救助方案达成协议.

希腊必须在3月20日之前筹措140亿欧元偿还债务,否则将面临无序违约的前景.

在美国联邦储备理事会完成购买18.1亿美元2036-2041年到期公债後,美国公债价格也下滑,此次回购获得48.8亿美元的投标.

美联储卖短买长操作一直令美国公债收益率受限,即便数据显示经济改善.

计划在6月结束的卖短买长操作是美联储买入较长期公债以尽力压低抵押贷款成本,而购债的资金来自出售较短期公债.

"市场有些陷入区间交投,"道明证券驻纽约利率策略师Richard Gilhooly表示.

"在卖短买长操作结束前"市场可能持续这种状况,他表示,"届时投资人可能将关注操作结束後的前景."

投资人目前密切关注周三美联储将发布的1月货币政策会议记录,以寻找美联储是否会推出新一轮量化宽松政策的线索.

交易员也会寻找任何美联储何时可能撤走宽松货币政策的暗示.

周二美国将公布零售销售数据,根据路透访查的73位分析师预估中值,1月零售销售料增加0.7%.(完)

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

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