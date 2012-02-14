《热点透视》美国减赤问题不能再指望明天

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 程琳

路透纽约2月13日电---美国总统奥巴马的3.8万亿(兆)美元预算案更像是一份立场声明,而非经济蓝图.他对富人征税的提议,毫无赢取共和党人支持的胜算.包括他在内,每有政界人士承诺未来会削减赤字时,未来总显得遥不可及.但对两党而言,他们或许很快就得面对财政现实了.

这是奥巴马本轮任期内最後一份预算计划,与两周前国会预算局(CBO)公布的数字相比,奥巴马预算案中的2012和2013财年支出要分别高出1,850亿和1,420亿美元.他的预算赤字也比CBO基准估值要高,并且远高於自己两年前公布2011年预算案时的数字.

最受抨击的一点是推迟削减支出.凯恩斯派认为,美国经济需要进一步刺激,不过自2009年实施大规模经济刺激政策,很长一段时间後经济增长才开始趋於上行,失业趋於下降.这至少能在一定程度上证明,当预算赤字很高时,政府额外支出只会削弱民间活动,反而达不到期望的效果.

为平衡预算,美国需要增税与减支双管齐下.奥巴马的预算案过於依赖前者,冀图在未来10年间向富人征税1.5万亿美元.他将结束2003年开始实施的减税政策,强迫百万富翁缴纳最低30%的"巴菲特税",并按一般所得的标准对股息征税,尽管用於派息的获利已经在公司层面上被征过一次税.

奥巴马渴望实现的增税水平,其实可以通过对经济破坏程度较低的其它方式来达到,例如关注对房屋抵押贷款、州和地方税以及慈善性活动的税收减免政策.无论采取哪种方法,若无更大规模的削减支出,都将使大规模预算赤字继续存在下去.

奥巴马可以将无力兑现两年前的减赤承诺归咎於危机挥之不去,但政界人士自有找到理由的诀窍.战争,自然灾害,政治僵局,不一而论.同时,债务与国内生产总值(GDP)之比持续上升,这还是在没考虑社保系统资金不足问题的情况下.念着明日复明日的官员们或许很快就无法权宜下去了.(完)