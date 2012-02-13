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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 07:43 BJT

〔东京汇市〕欧元和英镑下滑,因穆迪发布关於欧洲国家评级的负面消息

2331GMT---欧元和英镑周二开盘下滑,此前穆迪下调评级为AAA的法国、英国和奥地利的评级展望至负面,并下调意大利、葡萄牙、西班牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和马耳他的评等.

欧元兑美元EUR=下跌约20个点子至1.3157美元,英镑兑美元GBP=D3跌0.3%至1.5716美元.

日圆普遍上扬,兑美元JPY=升0.1%至77.48日圆,兑欧元EURJPY=升0.3%至102日圆.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

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