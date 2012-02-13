〔东京汇市〕欧元和英镑下滑,因穆迪发布关於欧洲国家评级的负面消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
2331GMT---欧元和英镑周二开盘下滑,此前穆迪下调评级为AAA的法国、英国和奥地利的评级展望至负面,并下调意大利、葡萄牙、西班牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和马耳他的评等.
欧元兑美元EUR=下跌约20个点子至1.3157美元,英镑兑美元GBP=D3跌0.3%至1.5716美元.
日圆普遍上扬,兑美元JPY=升0.1%至77.48日圆,兑欧元EURJPY=升0.3%至102日圆.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。