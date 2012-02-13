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亚洲 | 2012年 2月 14日 星期二 07:39 BJT

《日本重要政经日程》--2月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月14日(二)

-- - 日本内阁会议,日本财务大臣安住淳随後召开新闻发布会.

-- - 日本央行结束为期两日的货币政策会议审议.

0430 - 日本12月工业生产修正值.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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