以色列驻外使团遇袭 指控伊朗为幕後黑手

(本文由路透中文网编译提供)

路透耶路撒冷2月13日电（记者 Dan Williams）---以色列指控伊朗和黎巴嫩真主党是周一以色列驻印度与格鲁吉亚大使馆爆炸袭击的幕後黑手，爆炸导致四人受伤。

伊朗否认参与袭击，称以色列使用苦肉计。黎巴嫩真主党不予置评。

以色列总理内塔尼亚胡表示：“伊朗和黎巴嫩真主党是爆炸袭击的幕後黑手。我们将继续对发源於伊朗的国际恐怖主义采取强力、有计划而且耐心的措施。”

伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast否认内塔尼亚胡的指控，称以色列使用苦肉计，对伊朗发动心理战。

伊朗官方新闻机构伊斯兰共和国通讯社（IRNA）引述Mehmanparast的话报导称：“这些可疑事件看似由以色列设计和执行，意在损害伊朗的声誉。”

美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）对记者称，美国还不知道爆炸袭击的责任人是谁，并表示：“这些事件凸显我们对以色列海外利益成为受袭目标的担忧。”（完）