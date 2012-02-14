〔欧洲评等〕法国财长回应评级展望遭降,称将推进竞争力改革与减赤

路透巴黎2月14日电---法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)周二表示,法国将推进增强竞争力和推动经济成长的政策,并降低政府赤字规模.此前评级机构穆迪将该国AAA评级的展望调至负面.

"穆迪指出,法国拥有主权债发行参照国的地位,"巴胡安在声明中表示,"政府经济政策构成框架和长期方案的一部分.政府决心推进措施来提振经济成长、增强竞争力,尤其是对福利财政、就业进行改革并减少公共赤字."

巴胡安表示,穆迪看重法国的高生产率和经济的多样性,调降法国债信展望至负面是因欧元区作为一个整体所面临的风险.(完)