〔欧洲评等〕法国财长回应评级展望遭降,称将推进竞争力改革与减赤

美国个股：星巴克押注意大利，计画开设超高档咖啡店Roastery
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
路透巴黎2月14日电---法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)周二表示,法国将推进增强竞争力和推动经济成长的政策,并降低政府赤字规模.此前评级机构穆迪将该国AAA评级的展望调至负面.
"穆迪指出,法国拥有主权债发行参照国的地位,"巴胡安在声明中表示,"政府经济政策构成框架和长期方案的一部分.政府决心推进措施来提振经济成长、增强竞争力,尤其是对福利财政、就业进行改革并减少公共赤字."
巴胡安表示,穆迪看重法国的高生产率和经济的多样性,调降法国债信展望至负面是因欧元区作为一个整体所面临的风险.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
路透洛杉矶2月27日 - 全球最大的咖啡连锁店业者星巴克正在浓缩咖啡(espresso)的故乡意大利押下重注，计画明年底在米兰Piazza Cordusio广场一栋邮局大楼开设超高档咖啡店Reserve Roastery。
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
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