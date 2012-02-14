商标侵权案致中国部分城市下令停售苹果iPad

澳洲股市：连续第四日收跌，市场等待特朗普国会讲话
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港2月13日电---媒体周一报导称，因涉嫌商标侵权纠纷，中国某些城市要求零售商停售苹果平板电脑iPad。
根据《人民日报》和中国网的报导，因涉嫌商标侵权，唯冠国际旗下深圳唯冠要求石家庄等很多城市的工商部门对在售的iPad产品进行查处。
路透无法独立核实这些报导，亦无法立即联系到中国官员和苹果公司就此置评。
一家报纸周二报导称，去年12月，深圳法院驳回了苹果指控深圳唯冠侵犯其iPad商标的起诉案。
《南方都市报》去年年底援引法庭文件报导称，早在2000年，唯冠旗下的唯冠台北公司在多个国家与地区注册了iPad商标，2001年，唯冠国际旗下深圳唯冠又在中国内地注册了iPad商标的两种类别。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
金矿股对材料类股造成最大拖累，St Barbara重跌11.2%，Resolute Mining挫低12.3%，创19个月来最大百分比跌幅。
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二小涨，追随美股涨势，但日股涨幅受限，因市场在等待美国总统特朗普对国会的讲话，他可能提供基建支出和税改计划细节。
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